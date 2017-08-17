У Києві на Південному мосту згорів автомобіль (відео)
14:44, 17 серпня 2017Інциденти
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Інформація про постраждалих уточнюється.
Рух транспорту у напрямку Лівого берегу ускладнений / скріншот
У Києві на Південному мості згорів автомобіль. Про це у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
Повідомляється, що рух транспорту у напрямку Лівого берегу ускладнений – утворився затор, через який пожежні машини довго не могли дістатись до місця пожежі.
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Інформація про постраждалих уточнюється.
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