У Києві на Південному мосту згорів автомобіль (відео)

У Києві на Південному мості згорів автомобіль. Про це у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що рух транспорту у напрямку Лівого берегу ускладнений – утворився затор, через який пожежні машини довго не могли дістатись до місця пожежі.

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Інформація про постраждалих уточнюється.