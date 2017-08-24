У мережі з'явилося відео з місця вибуху в Києві
15:38, 24 серпня 2017Інциденти
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На кадрах видно, як правоохоронці біжать вгору по вулиці Грушевського. На вулиці стоїть "швидка". На місце події прибувають автомобілі слідчого управління Нацполіції.
В результаті вибуху поранено дві людини / УНІАН
Очевидці опублікували відео з місця вибуху в центрі Києва, в результаті якого дві людини отримали травми.
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На кадрах видно, як правоохоронці біжать вгору по вулиці Грушевського. На вулиці стоїть "швидка". На місце події прибувають автомобілі слідчого управління Нацполіції.
Як повідомляв УНІАН, у Києві на вулиці Грушевського стався вибух, дві людини отримали тілесні ушкодження. Очевидці повідомляють, що в результаті вибуху "тяжко поранена лежить на асфальті. Ще один чоловік поранений в голову".
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