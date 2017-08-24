Унаслідок вибуху біля Кабміну постраждав колишній боєць АТО - волонтер (фото)

19:53, 24 серпня 2017
Інциденти
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Знайомі постраждалого унаслідок вибуху в центрі Києва опублікували його фото, очевидно, з лікарні.

Кашчук показав фото постраждалого екс-АТОшника унаслідок вибуху в Києві / фото facebook.com/pasha.k.kashchuk

Унаслідок вибуху в урядовому кварталі Києва постраждав колишній учасник АТО, який побував у Донецькому аеропорту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Роман Синіцин.

"Пройти пару ротацій на "метео" ДАПу в жаркі часи, купу інших стрьомних місць.  Неушкодженим. Зловити осколки від гранати чи, що там було... в урядовому кварталі", - йдеться у його повідомленні на Facebook.

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Водночас, у мережі знайомі постраждалого унаслідок інциденту біля Кабміну опублікували його фото, очевидно, з лікарні. 

"Так, Валерина дружина, теща й ще один боєць, колишній. Наш, з Комбатуа, інструктор", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, постраждалі від вибуху на вул. Грушевського у центрі Києва - це родичі Героя України десантника-снайпера Валерія Чібінєєва - його дружина, теща і друг сім'ї.

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Теги: #постраждалий внаслідок вибуху#вибух на Грушевського#вибух на День Незалежності#екс-боєць АТО