Унаслідок вибуху біля Кабміну постраждав колишній боєць АТО - волонтер (фото)

Унаслідок вибуху в урядовому кварталі Києва постраждав колишній учасник АТО, який побував у Донецькому аеропорту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Роман Синіцин.

"Пройти пару ротацій на "метео" ДАПу в жаркі часи, купу інших стрьомних місць. Неушкодженим. Зловити осколки від гранати чи, що там було... в урядовому кварталі", - йдеться у його повідомленні на Facebook.

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Водночас, у мережі знайомі постраждалого унаслідок інциденту біля Кабміну опублікували його фото, очевидно, з лікарні.

"Так, Валерина дружина, теща й ще один боєць, колишній. Наш, з Комбатуа, інструктор", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, постраждалі від вибуху на вул. Грушевського у центрі Києва - це родичі Героя України десантника-снайпера Валерія Чібінєєва - його дружина, теща і друг сім'ї.