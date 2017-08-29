Елітний алкоголь, делікатеси і косметика: у Львові піймали банду підлітків-крадіїв

У вівторок, 29 серпня, в одному з магазинів Львова охорона зафіксувала на камеру відеоспостереження крадіжку, яку вчинила група підлітків, віком 11-17 років. Про це повідомляє поліція Львова.

На відео видно, як підлітки ховають в сумки товари з прилавків. Вони викрадали лише дорогі товари: елітний алкоголь, мідії, креветки, ікру, шоколад і косметику.

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Крадіжки почалися ще від 25 серпня.

Під час патрулювання, після чергової крадіжки з крамниці, поліція побачила на вулиці одну з дівчат, яка була на відео з групою крадіїв. Згодом дівчинка в присутності батьків призналася у скоєному.

Також патрульні встановили всіх інших учасників групи. Батьків сповістили про можливу причетність їхніх дітей до неодноразових крадіжок.

Загалом крадіжки вчиняли вісім дівчат та чотири хлопця.