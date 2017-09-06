У Харкові в кущах біля бронетанкового заводу знайшли людський скелет

5 вересня о 10.30 в Холодногірський відділ поліції повідомив місцевий житель, що знайшов у кущах скелет, розповіли у прес-службі Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Читайте такожЖитель Житомирщини шукав старовинні речі, а знайшов рештки невідомого солдатаСлідчо-оперативною групою було виявлено скелетоване тіло невідомої жінки, вік якої встановити було неможливо. На тілі загиблої видимих ознак насильницької смерті експертами не виявлено.

"Скелет жінки знайшли біля будинку на вулиці Котлова, 222 в кущах. Він пролежав там не менше трьох місяців", - розповіли джерела 057 в поліції.

Зазначимо, що за адресою Котлова, 222 знаходиться адміністративний корпус Харківського бронетанкового заводу.

Подію внесено до журналу єдиного обліку правопорушень. За даним фактом проводиться перевірка, встановлюється особа загиблої та причини смерті.