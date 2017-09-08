"Всім заплатив": на Волині замовчують напад собаки священика Московського патріархату на дітей - ЗМІ

У селищі Голоби Волинської області пес священика Московського патріархату Ніфронта покусав дітей. За свідченнями місцевої жительки, малюків було двоє, і вони потрапили до реанімації в Луцьку. За даними поліції – всього один. Односельчан обурює, що цю історію замовчують, бо пес належить священику УПЦ МП, який нібито підкупив місцево владу, правоохоронців і батьків постраждалих дітей. Про це йдеться у репортажі ТСН.ua.

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Люди кажуть, що агресивну кавказьку вівчарку тримають просто на території Георгіївської церкви. У неділю, 3 вересня, пес вибрався зі свого вольєра та напав на дітей і нібито покусав одразу двох.

"Там вольєр із собацюрою великим. Той собака підкопався, двері прогріб і двох діток дуже покусав. Кажуть, що в реанімації лежали в Луцьку, а тепер в Ковелі. Одній чотири роки, другій шість… І тиша, ніхто нічого (не каже – Ред.). Бо то московський піп, аби був український, вже був би розголос", - розповіла місцева жителька, яка не побажала називати свого імені.

За її словами, інцидент із собакою у селищі замовчують, адже заступається за Ніфронта селищний голова Сергій Гарбарук, який також підтримує церкву Московського патріархату. Священик та його прихильники нібито тримають у страху весь населений пункт.

"Карають за те, що на автобусній зупинці цигарку хлопець курив, певно, що цього не повинно бути, карають штрафом. А тут така трагедія, і тиша", - додає вона.

Інша жителька селища священика називає агресивною та дволикою людиною, мовляв, він відкупився і в лікарні, і дав гроші батькам постраждалої дитини.

"Піп відкупився кругом: з батьками, з лікарями. Місцева влада все замовчує. Зробили в селищі з нього ідола. Він прийшов сюди на готову церкву... Таке враження, що руський піп тут "смотрящий". Але обурює те, що все куплено. Кругом всіх підкупив. Його послухати, то він тут святий. Але чому ця собака опинилась на території церкви?", - обурюється інша жінка, також не бажаючи називати свого імені.

Каже, хоче зберегти анонімність, бо тих, хто виступає проти Ніфронта, у селищі переслідують.

"У нас сильно пресують тих, хто проти руського попа йде. Він заплатив всім. Всіх купив. Тут йде переслідування тих, хто проти нього. В нас навіть в школі вчителі змушують дітей ходити до нього в недільну школу. Дітей пресують. І ніхто відкрито поганого не скаже. Всі бояться", - каже жінка.

Вона додає, що з появою священика Ніфронта у селищі розпалилася справжня ворожнеча.

У секторі комунікації поліції Волинської області інцидент із собакою журналістам підтвердили, щоправда, сказали, що він відбувся не 3-го, а 2-го вересня, а постраждала лише одна дитина – 2014 року народження. Потрапила постраждала дитина до Ковельської районної лікарні. Прізвища дитини не називають.

"Дійсно, 2-го вересня був такий випадок, але дитинку одну покусала собака. 2014-го року народження. До поліції надійшло звернення лікаря, куди поступила дитина, але мати ні до кого ніяких претензій не мала", - розповіли у поліції.

Інформацію про те, що напад собаки стався на території церкви, правоохоронці також підтверджують.

Журналісти намагались зв'язатися зі священиком Ніфронтом, однак на момент написання репортажу не відповідав на повідомлення.