У поліції розповіли подробиці про "реабілітаційні центри" в Сумах, де утримували і катували наркозалежних (фото)

У Сумах прокуратура встановила особу куратора так званих «реабілітаційних центрів», де незаконно утримували та катували більше 30 нарко- та алкозалежних громадян. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно групи осіб, здійснюється Сумською місцевою прокуратурою.

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Згідно із повідомленням, встановлено, що групою осіб було створено так звані «реабілітаційні центри» для лікування та реабілітації відповідної категорії громадян, у яких окремі особи утримувались проти власної волі. За перебування в такому закладі організатори отримували від «пацієнтів» чи їх родичів від 5 до 10 тисяч гривень щомісячно.

«Сьогодні, 8 вересня, в рамках кримінального провадження прокуратурою спільно з поліцією проведено 13 санкціонованих обшуків за місцем проживання куратора і персоналу та в двох «реабілітаційних центрах», що розміщені в приватних будинках на околиці м. Суми. В одному «центрі» проходили нібито курс реабілітації від наркотичної та алкогольної залежності 17 осіб, в іншому – 14. Під час обшуків виявлено та вилучено грошові кошти, документи, препарати, заборонені у вільному обігу, тощо», – зазначає прес-служба відомства.

За інформацією в. о. керівника Сумської місцевої прокуратури Андрія Шапошника, на даний час з’ясовуються всі обставини, при яких потерпілі потрапили до «центрів», умови їх нібито реабілітації, а також застосування до них фізичного або психологічного насилля. Вирішується питання про затримання куратора та трьох «співробітників реабілітаційного центру» в порядку ст. 208 КПК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) КК України. Санкція найтяжчої статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Як повідомляв УНІАН, за даними відділу комунікації поліції Сумської області, на Сумщині викрито організацію, в якій незаконно утримували більше 20 нарко- та алкозалежних громадян під приводом лікування. Сьогодні, 8 вересня, зранку проводились обшуки в кількох філіях організації, персонал якої не мав жодних дозвільних та відповідних медичних документів.