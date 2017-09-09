Шкіряк назвав ймовірні версії вибуху авто на Бессарабці

За попередніми висновками експертів, потужність вибухового пристрою у підірваному на Бессарабці авто громадянина Грузії Махаурі становила від 600 гр до 1000 гр у тротиловому еквіваленті. Про це радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Наразі слідчі Нацполіції здійснюють всі необхідні оперативно-слідчі дії для з'ясування всіх обставин злочину. Проводяться допити свідків, знімається інформація з камер спостереження.

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"Відпрацьовуються всі можливі версії події: навмисне вбивство; терористичний акт; російські спецслужби; бізнес-кримінальні розбірки; особиста неприязнь; особиста помста і т.д.", - йдеться у його повідомленні.

Наразі, злочин розслідується за статтею "Навмисне вбивство", але не відкидається, що цю статтю може бути перекваліфіковано у "Терористичний акт".

Шкіряк додав, що підрозділи Нацполіції та Нацгвардії в Києві були переведені на посилений режим несення служби.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у центрі Києві стався вибух легкового автомобіля.

Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко повідомив, що внаслідок вибуху загинув громадянин Грузії Тімур Махаурі. Речник МВС повідомив, що ця особа раніше притягувалася в Україні до відповідальності за обвинуваченням у незаконному зберіганні зброї. За його словами, Махаурі мав зв'язки з кримінальними чеченськими колами.

Також в машині перебувала жінка, якій відірвало ногу, і дитина.

Поліція розслідує інцидент за статтею 115 "умисне вбивство" Кримінального кодексу.