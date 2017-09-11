Загибель двох військових на Кіровоградщині розслідують як вбивство

Правоохоронці розслідують загибель двох військових у Кіровоградській області 10 вересня як умисне вбивство. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Південного регіону.

"У понеділок, 11.09.2017, ГУ НП в Кіровоградській області за фактом загибелі двох військовослужбовців у Канатово Кіровоградського району Кіровоградської області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Процесуальне керівництво здійснюється військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України", - йдеться в повідомленні.

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Як розповіли в прес-службі, близько 22:40 неділі на території однієї з військових частин військовослужбовець у військовому званні "солдат" зробив дві короткі черги в напрямку сержанта і солдата тієї ж частини, які виконували тренувальні вправи.

В результаті отриманих вогнепальних поранень військові загинули на місці події. Солдат, який стріляв, затриманий.

В даний час вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, на Кіровоградщині загинули двоє десантників ВСУ.