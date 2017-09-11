У центрі Одеси зловмисник побив відому активістку

У центрі Одеси сьогодні зловмисник побив відому активістку Аліну Радченко, відому як Подолянка. Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ввечері в районі вулиці Канатній невідомий підбіг ззаду до Радченко і завдав їй сильний удар по голові.

На місці події випадково виявився співробітник правоохоронних органів, який намагався затримати підозрюваного, але останньому вдалося вирватися і втекти з місця події.

Як повідомив радник начальника регіонального главку поліції Руслана Форостяка, зараз тривають невідкладні слідчі дії та оперативно розшукові заходи щодо прикмет зловмисника. Відкрито кримінальну виробництво за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Потерпіла, у якої в кров розбита голова, доставлена в лікарню. Зі слів свідка, зловмисник заявив, що потерпіла «заслужила».

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***42-річна Аліна Подолянка (Радченко) – відома в Одесі проукраїнська активістка, заступник голови міської організації політичної партії «Народний Рух України».

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі хлопця до смерті забили цеглиною за 25 гривень. Зловмисники віком 20 та 21 рік також забрали у хлопця старенький мобільний телефон.