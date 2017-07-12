В Дніпрі хлопця до смерті забили цеглиною за 25 гривень (відео)

6 липня до Самарського відділення поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його син пішов увечері з дому та по цей час не повернувся. Батько розповів, що його 26 річний син навчався в Одеській духовній семінарії та приїхав на похорон діда. Увечері парубок пішов зустрітись зі своїми товаришами дитинства та досі не повернувся до дому. Про це повідомляє прес-служба поліції у Дніпропетровській області.

Вже наступної доби до поліції надійшло повідомлення, що в одному із занедбаних гаражів по вулиці Листопадній виявлено труп чоловіка.

Виїздом на місце працівники слідчо-оперативної групи Самарського відділення поліції під купою побутового сміття знайшли тіло чоловіка. Вже при поверхневому огляді було виявлено сліди насильницької смерті: усі кістки черепа були пошкоджені.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами були встановлені двоє чоловіків, які підозрюються у скоєнні вбивства. Ними виявились раніше не судимі, місцеві жителі 20 та 21 років.

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«Під час зустрічі зі своїми товаришами до компанії підійшло двоє раніше йому незнайомих чоловіків. З часом друзі юнака пішли, а він залишився з прийдешніми. Останні запропонували парубку випити пива, але сказали що в них не має грошей. Довірливий хлопець купив молодикам та собі пива. В цей час у зловмисників виник намір його пограбувати. Один із них почав наносити удари в живіт, а коли той впав били вже удвох. Після того, як жертва втратила свідомість, зловмисники вже цеглиною продовжили наносити удари по голові. Опісля забрали у хлопця 25 грн. та старенький мобільний телефон. Тіло юнака заховали в одному із занедбаних гаражів та прикидали побутовим сміттям», – повідомив слідчий слідчого відділення Самарського відділення поліції Юрій Щербинін.

У зв’язку з новими обставинами справи злочин було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (безвісті відсутній) на (очевидне вбивство). Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.