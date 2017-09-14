На Харківщині чоловік обікрав сам себе

У скоєнні крадіжки працівники Дергачівського відділу поліції викрили 22-річного жителя селища Вільшани. Молодик викрав майно на суму близько 1,5 тис. грн, як повідомляє Depo.Харків.

За відомостями поліції, заявниця повідомила, що виявила відсутність компресора, металевої драбини, автомобільного багажника та трьох труб. Жінка розповіла, що все це зникло з її гаражу.

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Працівникам поліції вдалося швидко встановити особу зловмисника. Виявилося, що це син заявниці без її згоди забрав речі. Речові докази вилучені.

Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1.ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.