Маск хоче відправляти людей на інші планети

Мільярдер заявив, що його команда хоче зробити "Зоряний шлях" реальним, а не лише на сторінках фантастичної літератури.

Американський мільярдер, власник Tesla та Space X Ілон Маск відзначився несподіваним анонсом. Він оголосив, що хоче зробити "Зоряний шлях" реальним, передає Clash Report.

"Ми хочемо зробити "Зоряний шлях" реальним. Ми хочемо зробити Академію Зоряного Флоту реальною, щоб це не завжди була наукова фантастика", - заявив Маск.

Мільярдер також пофантазував, якою він бачить реалізацію цього проєкту: "Великі космічні кораблі з людьми, що летять на інші планети… і зрештою за межі нашої зоряної системи".

Як повідомляв УНІАН, раніше акціонери Tesla затвердили пакет компенсацій для Ілона Маска, який може зробити його першою людиною в історії зі статком понад 1 трильйон доларів. Рішення ухвалено під час щорічних зборів компанії – понад 75% голосів підтримали виплати, не враховуючи 15% акцій, які вже належать самому Маску.

Перед цим Маск натякнув на те, що компанія розробляє літаючий автомобіль. За його словами, новинку можуть представити вже до кінця року.

