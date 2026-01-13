Різко передумали: комітет Ради підтримав звільнення Малюка

В парламент поки не внесена нова кандидатура на цю посаду.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав подання президента України про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Вчора комітет це рішення не підтримав.

Як повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк, за це рішення сьогодні проголосувало 12 нардепів, утримався - 1 (Федір Веніславський), проти - 5 (Роман Костенко, Соломія Бобровська, Вадим Івченко, Сергій Рахманін, Ірина Фріз).

Він зазначає, що сьогодні буде голосування у Верховній Раді України за відставку Малюка. При цьому прогнозує, що за це рішення проголосує понад 226 нардепів.

Железняк зазначає, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що поки не буде внесення кандидата на посаду голови СБУ. Він написав, що поки немає впевненості, що кандидатуру тимчасово виконуючого обовʼязки голови Служби безпеки України Євгенія Хмари буде запропоновано на посаду керівника цієї спецслужби.

Звільнення Малюка - деталі

Як повідомляв УНІАН, вчора, 12 січня, перша спроба проголосувати в Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони щодо підтримки подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки і була не вдалою - комітет не підтримав. За підтримку рішення про звільнення проголосувало 7 нардепів, проти були 6, а двоє утрималися.

5 січня, Зеленський зустрівся з Малюком та обговорив з ним кандидатури на посаду нового голови СБУ. Глава держави зауважив, що подякував Малюку за бойову роботу та запропонував зосередитися саме на такій роботі.

5 січня, після розмови з президентом, Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України, але залишається в системі, щоб реалізовувати спецоперації, які завдаватимуть ворогу максимальної шкоди.

9 січня до Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

