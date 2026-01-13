У Китаї став вірусним додаток для перевірки, чи помер користувач

Його популярність викликала дискусії про самотність і життя на самоті.

"Ти мертвий?" – китайський додаток, який повідомляє екстреним службам, якщо користувачі не відповідають – став вірусним, повідомляє Вusiness Insider.

Додаток, який називається "Si Le Me" (китайською "Ти мертвий"), вимагає від користувачів зареєструватися, натиснувши відповідну кнопку. Якщо вони не роблять цього протягом двох днів поспіль, додаток повідомляє в екстренні служби.

Розроблений для людей, які живуть наодинці, "Si Le Me" цього тижня став найпопулярнішим платним завантаженням у китайському Apple App Store. Завантаження коштує 8 юанів, або $1.15. Додаток був запущений у середині 2025 року, але кількість завантажень зросла лише на початку січня, згідно з повідомленнями китайських ЗМІ.

Його відверта, буквальна назва зачепила китайські соціальні мережі, викликавши гострі дискусії про самотність і ризики життя на самоті. Самотнє життя, зазначається у публікації, стає дедалі поширенішим у Китаї як серед молодих міських жителів, так і серед зростаючої кількості літніх людей, які живуть самостійно.

Китай може мати до 200 мільйонів домогосподарств з однією людиною до 2030 року, причому понад 30% людей житимуть самі, згідно з прогнозами, опублікованими у 2021 році Інститутом досліджень Beike, дослідницькою компанією з нерухомості.

Урядове опитування 2021 року показало, що майже 60% китайців віком від 60 років і старше жили самі або лише з чоловіком /дружиною, що приблизно на 10% більше, ніж у 2010 році.

Один із розробників застосунку розповів китайським ЗМІ, що ідея виникла з онлайн-розмов про безпеку та ізоляцію серед людей, які живуть наодинці. Усі троє розробників застосунка народилися в середині 1990-х.

Раптове зростання популярності додатку викликало хвилю обговорень у китайських соціальних мережах, де користувачі трактують його популярність як симптом глибокої самотності.

Користувач під ім'ям Цянь Вей у своєму дописі на RedNote у понеділок сказав, що він "відчуває глибоку самотність" за успіхом додатку.

Протягом більшої частини історії Китаю згуртованість була основною одиницею суспільства, але "ця структура повністю розвалилася" в наш час, писали вони.

"У великих містах кожен – ізольований, відокремлений індивід. Люди живуть ізольовано у квартирах, не знаючи прізвищ сусідів", – написали вони у своєму дописі.

"Це створює надзвичайно сильний страх, який зазвичай називають "самотньою смертю"", – додали вони.

Інші користувачі RedNote підтримали цю думку, описуючи популярність додатку як колективний "крик самотності".

Інший користувач під ім'ям Хуан Му Сін Шен написав у вівторок на RedNote, що додаток змусив їх почуватися "надзвичайно неспокійно", бо зводить саме існування до функціонального завдання.

Додаток також викликав дискусії щодо його суворої назви. Деякі користувачі назвали його несприятливим, порівнюючи з прокляттям і закликаючи творців перейменувати його. Інші сказали, що готові заплатити 8 юанів за спокій.

Однак, не всі реакції були сумними. Один користувач RedNote описав додаток як форму "мемового способу зняття стресу" – легкий спосіб для молоді впоратися з зростаючим тиском.

Інший користувач представив додаток як джерело впевненості в епоху, коли життя дедалі більше виходить з-під контролю.

"Я реєструюся, отже, я є", – написав він.

Як повідомляв УНІАН, компанія OpenAI, розробник ChatGPT, оголосила про запуск сервісу ChatGPT Health. Це новий розділ всередині чатбота, призначений виключно для обговорення свого здоров'я.

В OpenAI зазначили, що вже зараз величезна кількість людей звертаються до чатбота за поясненням симптомів або лікуванням – понад 230 млн щотижня. Близько 70% таких діалогів припадають на час, коли клініки вже закриті, а в сільських і недостатньо забезпечених регіонах користувачі щотижня надсилають майже 600 тис. запитів, пов'язаних зі здоров'ям.

Наразі ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів і 92% в Україні. Найближчі конкуренти – Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

