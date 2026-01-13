'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: свіжий курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 13 січня, подорожчав на 18 копійок і становить 43,48 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і становить 50,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,88 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок подорожчав до 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також зріс і складає 51,02 гривні.

Нацбанк встановив на 13 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,26 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 18 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований, сьогодні, 12 січня, - 43,08 грн/дол.)

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 36 копійок. Таким чином, євро теж оновив історичний максимум – попередній рекорд було зафіксовано 9 січня – 50,17 грн.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 43,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становить 50,95 грн/євро, а курс продажу - 50,72 грн/євро.

