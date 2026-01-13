Низка потягів 'Укрзалізниці' затримується через удари РФ та негоду

Зазначається, що найбільший час запізнення складає трохи більше 3 годин.

Низка потягів "Укрзалізниці" затримується через російські удари та важкі погодні умови. Найбільше запізнюється рейс №749/759 Київ – Відень – 3 години.

За інформацією пресслужби залізничного монополіста, відхилення від графіку поїздів у середньому складають годину.

При цьому зазначається, що по обороту на відправку затримаються:

178 Івано-Франківськ-Київ +2.30;

771 Київ-Хмельницький +3 години;

6 Ясіня-Запоріжжя +1 година.

"Починаємо черговий насичений день. За планом: організація комфортних умов очікування на пересадочній станції Холм, а також покращення інформування пасажирів на станціях, де не працюють онлайн-табло", - розповіли в УЗ.

Перевізник попередив, що через погодні умови та зміни в маршрутах час запізнення може змінюватися.

Як завжди, дізнатися про затримку потягу можна на офіційному сайті.

Атака Росії на Україну в ніч на 13 січня - головні новини

В ніч на 13 січня російські окупаційні війська знову вдарили по містам України. Так, начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про влучання у Харкові. Під удар потрапив термінал "Нової пошти". Внаслідок удару загинули четверо людей.

Крім того, Росія атакувала Одесу. Начальник Одеської МВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок двох хвиль ворожих атак у центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери: лікарню, дитячий садок та школу. Зараз розгорнуто оперативні штаби, на місці працюють комунальні служби. Також постраждали 6 цивільних.

Також майже всю ніч росіяни били по столиці і Київській області. В результаті енергетики застосували аварійні відключення електроенергії через складну.

