Чи можна уразити кораблі РФ перед пуском 'Калібрів': Плетенчук дав відповідь

Основну ставку противник робить на субмарини.

Уразитиросійські кораблі безпосередньо перед запуском "Калібрів" - доволі складна задача, адже йдеться за лічені години. Про це розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Зокрема його попросили відповісти на питання, чи можливо уразити російські кораблі перед тим, як вони здійснили пуск ракет морського базування "Калібр" по Україні – адже про вихід ракетоносіїв відомо заздалегідь, повідомляють навіть моніторингові канали.

"Якщо мова безпосередньо про застосування, то це мова кількох годин, в принципі. Тому, звісно, це питання досить складне. Та в більшості випадків вони (росіяни – УНІАН) для цього як раз й використовували підводні човни. За рахунок того, що вони мають скритність й відповідно визначити, з якого саме району відбуватимуться пуски – доволі складно", - сказав Плетенчук.

Він пояснив, що для цього треба працювати у цьому районі, щонайменше, авіацією. Водночас речник зазначив, що будь-який корабель колись повертається у пункт базування. Саме у такий момент у грудні 2025 року у Новоросійську було уражено російську субмарину, яка є носієм "Калібрів". Таким чином, зазначив Плетенчук, у кожній системі є слабкі місця, якими Сили оборони скористуються у певний момент.

Наразі, за словами представника ВМС України, не спостерігається виходів або застосувань російських бойових одиниць, у тому числі й підводних човнів.

"Авіація російська, на жаль, активна як завжди. І, ймовірніше за все, з території тимчасово окупованого Криму росіяни вчергове застосовували балістичну ракету", - сказав Плетенчук.

Він зазначив, що навколо Кримського мосту час від часу через шторми руйнуються захисні споруди, які побудували окупанти.

"Колись ми акваторію від всього цього бруду обов’язково очистимо", - наголосив Плетенчук.

Ураження субмарини в Новоросійську - подробиці

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що СБУ разом з ВМС ЗСУ провели спецоперацію у порту Новоросійськ (РФ), де вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали субмарину класу 636.3 "Варшав’янка". Унаслідок вибуху російська субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу.

Цей підводний човен є носієм крилатих ракет морського базування "Калібр", його вартість, за даними СБУ, - близько 400 млн доларів. Речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук розповів, що це була складна операція, бо йдеться про захищену базу противника.

