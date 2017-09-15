У "Шегинях" затримали 69-річного чоловіка, який віз двох секс-робітниць у Німеччину

14:25, 15 вересня 2017
Інциденти
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Жінки з Дніпропетровської та Харківської областей у віці 22 і 26 років визнані потерпілими.

Чоловікові не вдалося переправити секс-робітниць в Німеччину / Фото УНІАН

У пункті пропуску «Шегині» було затримано 69-річного мешканця міста Стрий Львівської області, який намагався переправити через кордон двох молодих українок з метою подальшої сексуальної експлуатації у Німеччині.

Як повідомляє Департамент комунікації поліції Львівської області, затриманий особисто займався виготовленням закордонних біометричних паспортів потерпілим, оплачував їхню вартість, а також взяв на себе витрати, пов’язані з переміщенням дівчат закордон.

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«Потерпілі - молоді жінки з Дніпропетровської та Харківської областей, віком 22 та 26-ти років, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають на утриманні малолітніх дітей», - йдеться у повідомленні.

Слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області затримали зловмисника у порядку згідно ст. 208 КПК України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

На даний час вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно студент одеського вузу намагався вивезти в Китай для сексуального рабства трьох молодих жінок.

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