ДТП у Києві: на легковик з евакуатора впав 100-кілограмовий сейф (фото)

У Києві на Караваєвих дачах сталося ДТП за участю евакуатора та легковика "Шкода". Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

За словами водія евакуатора, "Шкода" виїжджала на червоне світло, однак її водій стверджує, що порушив правила водій спецтранспорту.

Після зіткнення на капот легковика з евакуатора впав металевий сейф вагою близько 100 кг.

В результаті аварії було пошкоджено двигун "Шкоди", також постраждала її жінка-водій, їй надають допомогу медики швидкої допомоги.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

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Як повідомляв УНІАН, у Харківській області поїзд зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі.