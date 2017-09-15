ДТП у Києві: на легковик з евакуатора впав 100-кілограмовий сейф (фото)

17:37, 15 вересня 2017
Інциденти
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В результаті аварії було пошкоджено двигун "Шкоди", також постраждала її жінка-водій.

dtp.kiev.ua

У Києві на Караваєвих дачах сталося ДТП за участю евакуатора та легковика "Шкода". Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

ДТП в Києві / dtp.kiev.ua

За словами водія евакуатора, "Шкода" виїжджала на червоне світло, однак її водій стверджує, що порушив правила водій спецтранспорту.

Після зіткнення на капот легковика з евакуатора впав металевий сейф вагою близько 100 кг.

ДТП сталося на Караваєвих дачах / dtp.kiev.ua

В результаті аварії було пошкоджено двигун "Шкоди", також постраждала її жінка-водій, їй надають допомогу медики швидкої допомоги.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

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Як повідомляв УНІАН, у Харківській області поїзд зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі.

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Теги: #ДТП у Києві#на легковик впав сейф