У Києві на станції метро "Вокзальна" затримали 22-річного чоловіка з гранатою і боєприпасами

14:27, 16 вересня 2017
Інциденти
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Під час особистого огляду у 22-річного молодика виявили та вилучили гранату РГД-5, запал до неї, димові шашки та глушники до автомата.

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На станції столичного метро «Вокзальна» поліцейські вилучили у 22-річного чоловіка гаранту і боєприпаси.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, у ході відпрацювання столичної підземки в рамках проведення операції «Зброя та вибухівка» працівники управління поліції метрополітену помітили у вестибюлі підозрілого молодика та запросили його до кімнати поліції.

Під час особистого огляду у 22-річного молодика виявили та вилучили гранату РГД-5, запал до неї, димові шашки та глушники до автомата.

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Правоохоронці встановили особу затриманого. Ним виявився уродженець Чернігівської області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Як пояснив затриманий, частину боєприпасів він нібито знайшов у Рівненській області, інші небезпечні предмети замовив через Інтернет. Молодий чоловік відмовився пояснювати, куди і з якою метою перевозив ці речі.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вилучені боєприпаси відправлені на експертне дослідження. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

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Теги: #інциденти у метро Києва#метро «Вокзальна» у Києві