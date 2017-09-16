У Києві на станції метро "Вокзальна" затримали 22-річного чоловіка з гранатою і боєприпасами

На станції столичного метро «Вокзальна» поліцейські вилучили у 22-річного чоловіка гаранту і боєприпаси.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, у ході відпрацювання столичної підземки в рамках проведення операції «Зброя та вибухівка» працівники управління поліції метрополітену помітили у вестибюлі підозрілого молодика та запросили його до кімнати поліції.

Під час особистого огляду у 22-річного молодика виявили та вилучили гранату РГД-5, запал до неї, димові шашки та глушники до автомата.

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Правоохоронці встановили особу затриманого. Ним виявився уродженець Чернігівської області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Як пояснив затриманий, частину боєприпасів він нібито знайшов у Рівненській області, інші небезпечні предмети замовив через Інтернет. Молодий чоловік відмовився пояснювати, куди і з якою метою перевозив ці речі.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вилучені боєприпаси відправлені на експертне дослідження. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.