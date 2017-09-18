Поліцейський-хабарник потрапив у ДТП, тікаючи від слідчих (фото, відео)

У понеділок, 18 вересня, слідчі прокуратури Донецької області спільно з працівниками СБУ викрили на отриманні хабара заступника начальника сектора превентивної діяльності Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області.

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До прокуратури звернувся громадянин з інформацією про те, що на нього здійснюють тиск працівники поліції, вимагаючи систематичного надання хабарів за неперешкоджання підприємницькій діяльності та нескладання адміністративних протоколів, повідомили у прес-службі Донецької прокуратури.

Слідчими прокуратури задокументовано два факти отримання неправомірної вигоди працівником поліції на суму 3 тисячі та 5 тисяч грн.

Під час другої передачі коштів правоохоронець намагався втекти від слідчих, внаслідок чого потрапив у ДТП.

Дії поліцейського кваліфіковано за ч.3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди). Вирішується питання про його затримання та повідомлення про підозру.