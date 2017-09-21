У Тернополі жінка випала з переповненого рейсового автобуса - водій дав їй тисячу й поїхав далі

На Тернопільщині госпіталізовано 59-річну жінку, яка випала з рейсового автобуса. Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 21 вересня, близько 9 год на Збаразькому повороті у Тернополі.

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За даними правоохоронців, у переповненому рейсовому автобусі "Гусятин-Тернопіль" в якийсь момент під тиском пасажирів відчинилися двері - і жінка випала.

Водій зупинився, дав потерпілій 1 тис. грн і поїхав, не дочекавшись приїзду швидкої допомоги.

Потерпілу госпіталізували, за попередніми даними, у неї перелом ключиці. У жінки – амнезія, вона нічого не пригадує. Правоохоронці просять відгукнутися пасажирів, які їхали у цьому автобусі.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня у центрі Дніпра, біля Міст-Сіті Центру, дівчина випала з маршрутного таксі.