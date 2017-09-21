На Одещині конфлікт закінчився стріляниною, четверо поранених

У с. Лебедівка Одеської області сталася стрілянина. Про це повідомили в відділі комунікації поліції на Одещині.

Так, між трьома громадянами з одного боку та місцевим мешканцем виник конфлікт, унаслідок якого чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у бік своїх опонентів та дільничного офіцера поліції, який прибув на місце події.

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За цим фактом розпочате кримінальне провадження, передбачене ст.ст. 115 та 345 Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини конфлікту, який призвів до вогнепального поранення трьох цивільних осіб та дільничного офіцера поліції.

Крім того, з місця події вилучено пістолет травматичної дії. Згодом зловмисника затримали. За словами правоохоронців, потерпілі госпіталізовані.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 вересня у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина, одна людина госпіталізована з численними пораненнями.