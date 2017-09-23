Масштабна ДТП на "Лісовій" у Києві: двоє травмованих людей й шість розбитих авто (фоторепортаж)

З'явилися фото з місця масштабної ДТП у Києві на Броварському проспекті, біля ст. м "Лісова". На своїй сторінці у Facebook їх опублікував dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що водій автомобіля КамАЗ врізався у машину Toyota, яка виїжджала з парковки. Унаслідок чого Toyota протаранив автомобілі Dacia, Mercedes з польською реєстрацією, Hyundai і Volkswagen також з польською реєстрацією.

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"У ДТП серйозно постраждав водій Hyundai, якого затиснув автомобіль Toyota. Із забоями та переломами госпіталізований у реанімацію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було пошкоджено кавовий МАФ. На місці працювали три швидких допомоги, патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві на Броварському проспекті, біля станції метро "Лісова" в напрямку центру, сталася ДТП, в якій зіткнулися 6 автомобілів, одна людина постраждала.