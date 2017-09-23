У Києві біля "Лісової" сталася масова ДТП: розбито 6 авто, пішохід у реанімації (фото, відео)
20:09, 23 вересня 2017Інциденти
1525 0
Попередньо, водій автомобіля КамАЗ спровокував ДТП, в якій зіткнулися низка автомобілів і був пошкоджений кофейний МАФ.
В результаті ДТП розбито 6 автомобілів / фото dtp.kiev.ua
У Києві на Броварському проспекті, біля станції метро «Лісова» в напрямку центру, сталася ДТП, в результаті якої зіткнулися 6 автомобілів, одна людина постраждала.
Про це dtp.kiev.ua повідомляє у Facebook.
«Попередньо, водій автомобіля КамАЗ спровокував ДТП, в якій зіткнулися п'ять автомобілів і був пошкоджений кофейний МАФ. Є постраждалі. На місці працюють три швидких допомоги і патрульна поліція», - сказано в повідомленні.
Читайте такожУ Дніпрі маршрутка врізалася в авто, водій загинув на місці
Пізніше з'явився пост про те, що в результаті ДТП розбито 6 автомобілів.
Хлопця-пішохода госпіталізовано в реанімацію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter