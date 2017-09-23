У Києві біля "Лісової" сталася масова ДТП: розбито 6 авто, пішохід у реанімації (фото, відео)

У Києві на Броварському проспекті, біля станції метро «Лісова» в напрямку центру, сталася ДТП, в результаті якої зіткнулися 6 автомобілів, одна людина постраждала.

Про це dtp.kiev.ua повідомляє у Facebook.

«Попередньо, водій автомобіля КамАЗ спровокував ДТП, в якій зіткнулися п'ять автомобілів і був пошкоджений кофейний МАФ. Є постраждалі. На місці працюють три швидких допомоги і патрульна поліція», - сказано в повідомленні.

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Пізніше з'явився пост про те, що в результаті ДТП розбито 6 автомобілів.

Хлопця-пішохода госпіталізовано в реанімацію.