Грицак і група слідчих СБУ прибули на місце вибуху боєприпасів на складі під Вінницею

Група співробітників центрального апарату Служби безпеки України на чолі з її головою Василем Грицаком прибула на місце вибуху боєприпасів на складі. Про це повідомляє прес-служба відомства на сторінці в Facebook.

"Оперативно-слідча група Служби безпеки України працює на місці події спільно з іншими правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначають, що робота слідчих ускладнена тим, що пожежу ще не локалізовано, тому рішення про остаточну правову кваліфікацію події буде прийнято після дослідження всіх обставин інциденту.