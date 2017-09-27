Грицак і група слідчих СБУ прибули на місце вибуху боєприпасів на складі під Вінницею
03:47, 27 вересня 2017Інциденти
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Оперативно-слідча група Служби безпеки України працює на місці події спільно з іншими правоохоронцями.
Вибухи на складі в Калинівці / Скріншот
Група співробітників центрального апарату Служби безпеки України на чолі з її головою Василем Грицаком прибула на місце вибуху боєприпасів на складі. Про це повідомляє прес-служба відомства на сторінці в Facebook.
"Оперативно-слідча група Служби безпеки України працює на місці події спільно з іншими правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.
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У відомстві зазначають, що робота слідчих ускладнена тим, що пожежу ще не локалізовано, тому рішення про остаточну правову кваліфікацію події буде прийнято після дослідження всіх обставин інциденту.
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