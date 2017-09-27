У ДСНС розповіли, скільки часу знадобиться для гасіння пожежі на арсеналі під Вінницею

Для повної ліквідації пожежі на складах зі зброєю в Калинівці під Вінницею необхідно ще близько 24 годин. Про це повідомив представник ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий, передає "Громадське".

«Враховуючи існуючі осередки пожежі, думаю, що ми розраховуємо десь на добу. Сподіваємося, що буде так», - сказав Кутовий.

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За його словами, горіла лише 10-та частина арсеналу зброї, тому руйнівні наслідки були мінімізовані.

Зараз, як зазначив Кутовий, причина загоряння складів встановлюється компетентними органами.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу р. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

За останніми даними, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 30 тисяч чоловік. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.