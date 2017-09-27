Вибухи боєприпасів під Вінницею: журналісти показали вщент зруйнований будинок у Павлівці (відео)

Внаслідок вибухів боєприпасів у Павлівці вщент зруйновано будинок літної пари. Вони встигли втекти посеред ночі – без документів та речей.

Наразі родина Ковальчуків перебуває у Козятині, в гуртожитку, де розмістили усіх евакуйованих. На задньому подвір’ї зруйнованого будинку залишився прив’язаний контужений собака.

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Єдине, що вціліло у будинку всередині, – холодильник. Усі перекриття, балки, меблі, дах перегоріли.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів і пожежу на території арсеналу Міністерства оборони поблизу міста Калинівка, що на Вінниччині. Як з'ясувалося, на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 вибухнули снаряди калібру 122 мм і 125 мм, виникла пожежа.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, травмовано двох людей, із зони можливого ураження було евакуйовано більш як 30 тисяч людей.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).