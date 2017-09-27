В районі НС під Вінницею призупинили роботу потенційно небезпечних об'єктів

У Калинівці (Вінницька область) у зоні надзвичайної ситуації припинена робота потенційно небезпечних об'єктів, проведена евакуація працюючого персоналу. Про це повідомляє прес-служба обласної держадміністрації.

Повідомляється, що районними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про призупинення навчання в дошкільних і освітніх установах в населених пунктах, що знаходяться в зоні надзвичайної ситуації.

Також евакуаційними і громадськими організаціями проведено обхід житлових приміщень з метою вивезення людей похилого віку, інвалідів, дітей в безпечні місця.

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Районними держадміністраціями створені комісії по визначенню матеріального збитку в населених пунктах, що підлягають евакуації, та складання відповідних актів. Зазначено, що з метою оперативного реагування на звернення громадян Калинівської та Вінницької райдержадміністраціями організовані пункти особистого прийому представниками районних державних адміністрацій, а також гарячі лінії.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу р. Калинівка Вінницької області.

Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

За останніми даними, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 30 тисяч чоловік. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.

Станом на 15.00 середи вибухи на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області припинилися.