Під Вінницею горить склад боєприпасів, у місті чутні вибухи
23:15, 26 вересня 2017Інциденти
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Склад в Калинівці має загальну площу понад 1000 гектарів і забитий боєприпасами різних типів.
Ілюстрація / фото mvs.gov.ua
Горить один з найбільший складів боєприпасів Збройних сил України у Калинівці в 20 кілометрах від Вінниці.
Як повідомляє джерело "Цензор.НЕТ", вибухи чути в місті, добре помітний розліт боєприпасів після вибухів. Склад в Калинівці має загальну площу понад 1000 гектарів і забитий боєприпасами різних типів.
"Додзвонитися зараз на арсенал не виходить... Сьогодні вибухнув четвертий склад за два роки - він був одним із стратегічних", - .зазначає головний редактор Юрій Бутусов.
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