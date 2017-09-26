Під Вінницею горить склад боєприпасів, у місті чутні вибухи

Горить один з найбільший складів боєприпасів Збройних сил України у Калинівці в 20 кілометрах від Вінниці.

Як повідомляє джерело "Цензор.НЕТ", вибухи чути в місті, добре помітний розліт боєприпасів після вибухів. Склад в Калинівці має загальну площу понад 1000 гектарів і забитий боєприпасами різних типів.

"Додзвонитися зараз на арсенал не виходить... Сьогодні вибухнув четвертий склад за два роки - він був одним із стратегічних", - .зазначає головний редактор Юрій Бутусов.