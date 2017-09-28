У військовій частині затримано двох п'яних офіцерів, які охороняли склад боєприпасів для ракет "Точка-У" - Матіос

Вчора, 27 вересня, на одному зі складів зі зберігання ракет для тактичних ракетних комплексів "Точка-У" військова прокуратура разом з військовою службою правопорядку виявили на місці несення служби двох офіцерів у стані алкогольного сп'яніння. Про це під час брифінгу заявив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"На вчора в одній з частин на території України на складах якої зберігаються ракетні вистріли для ракет "Точка-У" військовою прокуратурою і військовою службою правопорядку були виявлені на місці несення служби два старші офіцери, які перебували в стані повного алкогольного сп'яніння. Вони охороняли і зебезпечували охорону складів, на яких зберігаються реактивні постріли до ракет дальної дії "Точки-У". Вони відсторонені від служби, складені адмінпротоколи", - повідомив він.

Водночас Матіос висловив думку, що схожі випадки в Україні не поодинокі.

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Як повідомляв УНІАН, на думку військової прокуратури, на момент вибухів на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області чисельність охорони бази не відповідала рівню її завантаженості.

26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони біля м. Калинівка Вінницької області. Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч чоловік. Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.