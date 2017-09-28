Охорона бази в Калинівці на момент вибухів була недостатньою - Матіос

На момент вибухів на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області кількість охорони бази не відповідала рівню її завантаженості. Про це під час брифінгу заявив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Основна проблема, на яку необхідно вкрай і вже невідкладно, згідно з дорученням президента, звернути увагу - це кадрова проблема з вартовими воєнізованої охорони, у яких надзвичайно низька зарплата і в основній своїй масі воєнізовану охорону здійснюють літні люди, які точно не мають "соколиного" погляду. Тобто з поганим зором і з найменшою мотивацією.

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Фактично на момент вибухів арсенал охороняло декілька передбачених номенклатурою постів зенітного прикриття арсеналу і 17 працівників воєнізованого підрозділу охорони. На попередню думку слідства, кількість людей, залучених для охорони цієї бази не відповідала степені її завантаженості, можливих наслідків і можливості забезпечення належної охорони і недопущення будь-яких трагічних або надзвичайних подій, з огляду небезпеки, які складали ті боєприпаси, які там знаходилися", - заявив він.

Також, за його словами, серед встановлених слідством недоліків на базі боєприпасів у Калинівці - непрацююча пожежна сигналізація.

"З недоліків, які встановило слідство: непрацююча пожежна сигналізація; на 50% забезпечення технічними засобами охорони... тобто на 50% були забезпечені", - підкреслив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано.

Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.