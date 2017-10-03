У Житомирі на території школи знайшли артснаряд часів Другої світової війни

У Житомирі на території школи знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, вчора рятувальникам надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про те, що на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 місцевий житель знайшов предмет, схожий на артилерійський снаряд.

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Фахівці ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд часів Другої світової війни, калібром 76 мм.

Сьогодні група піротехнічних робіт Управління ДСНС Житомирщини знищила цей снаряд.

Як він потрапив на територію школи, наразі встановлюють фахівці.