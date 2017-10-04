Поліція викрила низку гральних закладів у Житомирі, вилучивши 200 одиниць техніки

У Житомирі поліція у перші дні жовтня провела обшуки у гральних закладах. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, на початку жовтня (за період з 1 по 4 жовтня - УНІАН) працівники Управління захисту економіки в області спільно з Житомирським відділом поліції ГУНП провели санкціоновані обшуки у місцях функціонування так званих «державних лотерей».

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У результаті через виявлені порушення в організації діяльності таких закладів було вилучено близько 200 одиниць техніки та майже 20 тисяч гривень готівки.

Загалом, у рамках розпочатих кримінальних проваджень за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України було проведено 3 обшуки за відповідними ухвалами судів та два огляди приміщень за згодою їх власників.

У закладах виявили ознаки ведення підпільних азартних ігор та вилучили 9 гральних автоматів та комп’ютерне обладнання, а саме: 106 системних блоків та 120 моніторів. Також поліцейські знайшли записи чорнової бухгалтерії та близько 20 тис. грн, що долучені до матеріалів кримінальних проваджень як докази протиправної діяльності організаторів ігор.

«Відповідно до українського законодавства, такі дії караються значними штрафами», - зазначають у відомстві.