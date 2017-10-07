В Одесі рецидивіст втік від конвоїрів СІЗО під час огляду в тубдиспансері

В Одесі поліція розшукує арештанта, який втік із СІЗО. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 6 жовтня арештанта, 1988 року народження, з Одеського слідчого ізолятора в супроводі охорони вивезли в місто і доставили в протитуберкульозний диспансер.

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Як уточнили в главку, чоловіка направили до вказаної медичної установи для проведення обстеження.

«Скориставшись тим, що конвоїри відволіклися, рецидивіст втік прямо з диспансеру. Наразі вживають заходів зі встановлення його місця перебування і затримання», - зазначив представник управління.

За даними джерела, розшукуваного неодноразово судили за крадіжки.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Харківщині під час робіт на заводі втік злочинець-рецидивіст.