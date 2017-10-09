У центрі Одеси загорілася газова труба житлового багатоквартирного будинку

У центрі Одеси, на вулиці Єврейській, сьогодні загорілася газова труба, розташована впритул до житлового багатоквартирного старовинного будинку.

Читайте такожВ Одесі на хабарі затримали начальника виконавчої служби областіЯк повідомив УНІАН начальник прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, в понеділок приблизно о 10.20 надійшло повідомлення до служби порятунку про те, що горить труба, по якій надходить газ у багатоквартирний будинок, розташований по вул. Єврейській, 1. Ця 3-поверхова будівля відома як «будинок Жаботинського».

Як зазначив Мельник, вибуху вдалося уникнути, постраждалих немає. На місце також оперативно прибули фахівці аварійної газової служби «104», які відразу відключили подачу газу в мікрорайон. Полум'я швидко загасили.

«За попередніми даними, стався витік газу», - сказав Мельник.

На даний час встановлюється причина загоряння.

На думку місцевих жителів, НП не є випадковістю. Вони пов'язують подію зі своїм протестом проти забудови кварталу на території колишньої фабрики з розфасування чаю. Зокрема, ініціативна група звернулася до прокуратури з вимогою перевірити законність продажу будівель фабрики і наявність дозвільних документів на будівництво висотних будинків.

Також городяни направили відповідне звернення на ім'я президентів України та Ізраїлю з проханням зберегти 3-поверховий будинок № 1 на Єврейській, оскільки він може зруйнуватися в зв'язку із запланованим будівництвом зазначених семи висотних будівель - на території між вулицями Канатною, Єврейською, Карантинною і Троїцькою. Як зазначають місцеві жителі, піде під знесення більшість існуючих зараз будівель у цьому «квадраті», включаючи комплекс фабрики з розважування чаю.

Довідка УНІАН. У будинку №1 по вулиці Єврейській в Одесі (Доходний дім Віктора Докса) народився ідеолог сіонізму Володимир (Зеєв-Вольф) Жаботинський. Це будівля 19 століття є пам'ятником архітектури і містобудування місцевого значення. Архітектори Ф.В. Гонсіоровський, А. Г Люїкс.

На фасаді - відповідна меморіальна табличка.