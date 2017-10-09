У Львові в серйозній ДТП постраждала 7-річна дівчинка

Аварія сталась вчора, 8 жовтня, близько 23 години на вулиці Шевченка, 418. Між Рясне-1 та Рясне-2 зіткнулись автомобіль «VW Vento» з автомобілем «Opel Corsa». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались 4 особи. Про це повідомляють в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛОДА.

Також виникла проблема з доступом до водія автівки «VW Vento». Від удару машина деформувалась настільки, що визволяти водія довелось за допомогою рятувальників. Вони гідравлічними ножницями та бензорізом змогли дістались до чоловіка, він був живий.

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Всіх травмованих госпіталізували. У автівці «VW Vento» їхала сім’я: 38-річний чоловік отримав струс мозку. Його 37-річна дружина також отримала струс мозку, їхня 7-річна донька отримала відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом кісток лицевої ділянки черепа, тупу травму живота та пароорбітальну гематому зліва. 24-річна жінка, яка перебувала за кермом автівки «Opel Corsa», отримала забій коліна. Наразі правоохоронці встановлюють причини події.