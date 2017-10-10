Під час матчу між збірними України і Хорватії помер 40-річний чоловік

Ввечері, 9 жовтня, під час матчу між збірними України і Хорватії на НСК Олімпійський в Києві помер чоловік. Про це повідомляє Еспресо.

Відзначається, що вболівальнику було близько 40 років. Причини його смерті з'ясовуються.

Читайте такожЗбірна України прогулялася по Подолу перед матчем з Хорватією (відео)

Також на сайті dynamo.kiev.ua сказано, що на післяматчевій прес-конференції головний тренер української збірної Андрій Шевченко приніс співчуття родині покійного.

"Чув, що померла людина... щось сталося з серцем. Мені дуже шкода... Приношу свої співчуття", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що 9 жовтня збірна України провела вирішальну битву у відбірковому турнірі чемпіонату світу 2018 року і за її результатами позбулася шансів стати учасником чемпіонату світу.