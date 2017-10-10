Дорога Дрогобич-Трускавець може обвалитися будь-якої миті (карта)

На автомобільній дорозі, що з’єднує Трускавець і Дрогобич, виявили численні тріщини, які з’явилися там після нещодавнього обвалу карстових пустот закинутих калійних шахт. Ці ж пустоти тягнуться також і під основною автодорогою з всеукраїнського курорту, й, за словами фахівців, її обвал – це лише питання часу. Зараз тут дозволений рух лише легкового транспорту. Фахівці уже розробляють план альтернативної дороги, передає Zaxid.net.

Внаслідок масштабного обвалу карстових пустот 30 вересня біля Трускавця на відрізку дороги Трускавець – Дрогобич утворилося 5 тріщин, які зафіксувала Служба автомобільних доріг Львівщини. У понеділок, 9 жовтня, тріщини виділили білою фарбою, щоб спостерігати за динамікою їхнього розростання.

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"Йдеться про територію протяжністю приблизно 2 км. Рішенням комісії з питань надзвичайних ситуацій області від 30 вересня тут заборонений рух габаритного транспорту, об’їзд відбувається через Стебник. Зараз Івано-Франківський інститут нафти і газу аналізує стан цих доріг", - зазначив Андрій Ванівський, завідувач сектору з питань цивільного захисту Дрогобицької РДА.

За словами начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслана Кандибора, на дорозі є загроза обвалу, відтак, найімовірніше, цю дорогу взагалі закриють для транспорту.

"У будь-який момент може бути обвал й цю дорогу взагалі закриють. Поки цією дорогою може їздити тільки легковий транспорт, на цьому відрізку дороги встановлені знаки про те, що тут заборонені зупинки та є обмеження габаритного транспорту", – зазначив він.

На уточнювальне запитання про те, чому дорогу не закриють для руху усього транспорту, якщо обвал може статись будь-якої миті, Кандибор відповів, що наразі "не спостерігають явної загрози" обвалу, й окреме рішення про заборону транспорту має винести комісія з питань надзвичайних ситуацій. Окрім того, за словами начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області, зараз в області розробляють план альтернативної дороги до Трускавця.

Нагадаємо, 30 вересня внаслідок нічного землетрусу поблизу Дрогобича та Трускавця на Львівщині утворилося провалля діаметром 300 метрів та глибиною до 50 метрів. За даними ДСНС, епіцентр землетрусу був розташований за 6,2 км від провалля на глибині понад 2 км. Наразі немає остаточних висновків фахівців про те, що саме спричинило обвал породи.