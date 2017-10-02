Зсув був прогнозований: на Львівщині пояснили причини провалу ґрунту

На Львівщині ситуація із просіданням поверхні землі неподалік автотраси, яка веде до курортного Трускавця, не є загрозливою, однак прогнозуються нові обвали ґрунту, зумовлені природними чинниками.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 2 жовтня, під час брифінгу заявив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

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«Ситуація із просіданням поверхні не є загрозливою, однак, застерігаємо мешканців області дотримуватись правил безпеки. У площі ризику, де утворилась порожнина, і орієнтовно в обсязі 50 метрів довкола неї, бажано не знаходитись, оскільки поверхня буде виположуватись природно, тобто будуть додаткові зсуви», - зазначив Гречаник.

Як наголосив під час брифінгу начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області Микола Маланич, «зсув був прогнозований».

«Зсув був прогнозований та відбувся через невиконання приписів підприємством ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Держінспекція упродовж трьох років виносить приписи і моніторить ситуацію. Дане підприємство не виконує вимог передбачених договорами. Всі матеріли скеровані у правоохоронні органи, Фонд державного майна, прокуратуру і службу безпеки», - розповів Маланич.

Як повідомляв УНІАН, неподалік курортного міста Трускавець на території колишнього шахтного рудника у селі Модричі (7 км від Трускавця) 30 вересня утворилося провалля земної поверхні діаметром близько 500 м глибиною приблизно 50 м.

За даними Дрогобицької райради, в результаті обвалу утворилася вирва діаметром близько 500 м і глибиною приблизно 50 м, в яку впали дві електроопори лінії електропостачання середньої напруги. Постраждалих немає.

За інформацією соцмереж, в ніч на 30 вересня на території Дрогобицького району відчувалися незначні коливання земної кори, що нагадувало мешканцям слабкий землетрус. Однак офіційної інформації про землетрус та силу його поштовхів не повідомлялося.

Довідка УНІАН. В рудник № 2 Стебницького гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал» з 1978 року потрапляють агресивні розсоли, які до 2001 року збирали та відкачували. З 2001 р. відбувається самозатоплення рудника. В долині річки Вишниці виникла серія провалів і утворилося озеро. В зоні західного флангу рудника № 2 відбуваються деформаційні процеси, які активізувалися і дана ситуація загрожує виникненню провалів земної поверхні та можливою руйнацією автодороги Львів - Трускавець, водогону Гірне - Дрогобич (водогін знаходиться в межах впливу гірничих робіт на шахтному полі рудника № 2), ліній електропередач. Водопостачанням та водовідведенням займається «Підприємство водопостачання та водовідведення Стебницького «Полімінералу».

Загальний об'єм підземних карстових порожнин становить 440 тис. куб м. Відпрацьовані порожнини утворюють близько 33 млн куб. м пустот.

За 2002 - 2004 рр. активізація поверхневого карсту тричі фіксувалася в межах 3-го поясу курорту Трускавець. При руйнації відпрацьованих порожнин можуть виникати техногенні землетруси до 7 балів, що може викликати пошкодження будівель в містах Стебник, Трускавець та Дрогобич.

22 серпня 2016 року через обвал породи в шахтах стався техногенний землетрус магнітудою 2,8 бала. Епіцентр поштовхів був на глибині до 4 км. У цій місцевості раніше не фіксували жодних коливань. Про те, що землетрус мав техногенний характер, стало відомо 26 серпня 2016 року.