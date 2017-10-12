У Харкові через загрозу вибуху ледь не зірвалася акція ЛГБТ-спільноти

У Харкові з-за загрози вибуху ледь не зірвалася акція ЛГБТ-спільноти. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Невідомий повідомив в поліцію про мінування Історичного музею, біля якого повинна була пройти акція ЛГБТ-спільноти.

Читайте такожУ Києві побили представників ЛГБТ після Маршу рівності - оргкомітет "Київпрайд"

Музичний перформанс, присвячений Всесвітньому дню камін-ауту - то є розкриття своєї сексуальної орієнтації, планували провести ввечері. Але перед початком заходу анонім повідомив в поліцію про замінування. Вибухотехніки ніякої небезпеки не виявили. Акцію провели за щільним кордоном правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, гей-пара з Росії порізала себе біля парламенту Фінляндії. Раніше молоді люди 1995 і 1996 років народження попросили притулок у Фінляндії, але отримали відмову.