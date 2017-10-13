У Чернігові поліцейські "прикривали" наркоторговців

У Чернігові правоохоронці виявили групу наркоторговців, членами якої були працівники поліції, і які «прикривали» діяльнітсь групи.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

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«Було викрито злочинну групу з числа працівників поліції та цивільних осіб, яка тривалий час збувала на території Чернігівщини наркотичні засоби та психотропні речовини. Встановлено, що протягом трьох років наркоділки збагатилися більш як на 7 млн грн», - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, у наркобізнесі були залучені четверо жителів Чернігова та двоє поліцейських, які, за даними оперативників, «прикривали» злочинну діяльність групи.

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«37-річна жителька Чернігова залучила до наркоторгівлі ще трьох чоловіків, які на власному автотранспорті розвозили та збували товар. Прикривали злочинну діяльність групи та попереджали про можливі перевірки вищезазначені поліцейські. За що отримували від незаконного бізнесу свої «відсотки». А прибуток місцева наркомафія мала чималий - правоохоронці встановили, що за три роки на банківські картки наркоділків було перераховано 7,1 млн грн», - наголосили у відомстві.

Повідомляється, що слідчі прокуратури Чернігівської області відкрили кримінальне провадження за ст. 307 («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів») та ст. 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою») КК України. Зазначається, що правоохоронці провели 27 обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження.

«Під час заходів правоохоронці вилучили чималу кількість різних наркотичних засобів та психотропних речовин, майже три десятки мобільних телефонів, 50 банківських карток, оргтехніку, 2,4 тис. доларів та понад 30 тис. грн», - додали в Департаменті внутрішньої безпеки.

Слідчі оголосили підозру чотирьом затриманим учасникам групи за ч.1,2 ст. 307 КК України.