У Житомирі під час пожежі в недіючій будівлі виявили тіла двох загиблих безхатченків та травмовану жінку

У Житомирі під час пожежі в недіючій будівлі рятувальники виявили тіла двох загиблих безхатченків та травмовану жінку. Про це УНІАН повідомли упрес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні,15 жовтня о 20:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в недіючій будівлі у Житомирі.

З’ясувалося, що вогнем охоплена двоповерхова цегляна будівля. Займання виникло у приміщенні на 2-му поверсі. Через захаращеність споруди полум’я швидко розповсюдилося по всій її площі. До прибуття вогнеборців, намагаючись врятуватися жінка-безхатченко, яка на момент займання перебувала в середині, вистрибнула з вікна другого поверху. Фахівці швидкої допомоги з опіками різних ступенів важкості госпіталізувати постраждалу до опікового відділення обласної лікарні.

Під час гасіння пожежі фахівці ДСНС виявили рештки, ще двох безхатченків – одного на другому, іншого на першому поверхах.

О 20:33 пожежу вдалося локалізувати, а о 23:04 – ліквідувати. Рятувальники не допустили перекидання вогню на іншу одноповерхову частину будівлі площею 100 кв.м.

На гасіння надзвичайної події залучено 3 одиниці пожежної техніки та 12 чоловік особового складу. Причини пожежі встановлюються.