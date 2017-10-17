У центрі Києва в нардепа з партії Ляшка викрали Mercedes з пістолетами

На бульварі Лесі Українки у центрі Києва викрали автомобіль, яким користувався народний депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Сергій Скуратовський. Про це повідомили у поліції Києва, передає "Українська правда".

"До нас надійшла заява про викрадення автомобіля Mercedes народного депутата 16 жовтня на бульварі Лесі Українки. Чоловік вийшов до магазину, а коли за 7 хв повернувся, то авто вже не було", - розповіли у прес-службі поліції.

Читайте такожУ Києві двоє в масках відібрали у чоловіка один мільйон гривень

"У машині, крім документів, були два пістолети з дозвільними документами і грошові кошти", - додали у поліції.

Співрозмовник видання зазначила, що це авто вже нібито знайшли.

"Була заява про викрадення, згодом повідомили, що нібито знайшли. Але у нас все одно відкрито провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ", - сказали у поліції.

Представник прес-служби не змогла уточнити, скільки грошей зникло і чи дійсно знайшли уже авто і попросила зв’язатися за 20 хв.