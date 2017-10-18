В Італії знайдено повішеною молоду українку

Дівчина зникла ще п'ять днів тому. Її тіло допомогли знайти кінологи.

В Італії знайшли повішеною 19-річну українку. Українка Марія Іскра була знайдена мертвою після п'яти днів пошуку в Купрамонтані (Італія), повідомляє Аnconatoday.it. Читайте такожУ Польщі жорстоко вбили українку - ЗМІ«Тіло 19-річної дівчини, підвішене на шарфі, знайшли на дереві», - наголошується в повідомленні. Знайти дівчину допомогли кінологи, вона зникла 8 жовтня 2017 року. За попередньою версією, головна причина смерті дівчини - самогубство.

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