Троє без тями: стало відомо про стан постраждалих у ДТП в Харкові, серед яких - вагітна

30-річна вагітна дівчина, яка постраждала в ДТП в центрі Харкова 18 жовтня, перебуває у стані медикаментозного сну.

Про це повідомила заступник головного лікаря Харківської обласної клінічної лікарні Ірина Лодяна, передає місцеве видання Status quo.

За її словами, дитині це не зашкодить. У вагітної - важка черепно-мозкова травма, але стан наразі стабільний. Операції дівчина, яка перебуває на 6-му місяці вагітності, не потребує.

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"У стані штучної коми перебувають дві сестри - Оксана й Діана. Вони - в Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Дівчата в дуже важкому стані, в реанімації", - йдеться у повідомленні.

Лікарі поки не беруться говорити, чи виживуть вони. Їм зроблені операції на органах черевної порожнини та грудної клітини, а також нейрохірургічна операція.

Ще троє постраждалих перебувають у стабільному стані.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської та врізався у пішоходів. Шестеро з них загинули.