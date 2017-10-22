З фондів Львівської галереї мистецтв зникли понад 600 експонатів

З фондів Львівської галереї мистецтв зник 621 музейний експонат – скульптури, стародруки, картини, цінні монети і навіть меблі. Нестачу було виявлено під час проведення інвентаризації музейних комплексів, які входять у галерею. Про це ZAXID.NET повідомив директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк та надав детальний перелік усіх творів мистецтва, яких не дорахувалися музейники.

«Коли ми взимку виявили зникнення стародруків, ми розпочали детальну інвентаризацію усіх музейних фондів. Виявилось, що загалом не вистачає 621 твору мистецтва різних періодів, починаючи з XVI століття і закінчуючи XX століттям. Мені по пам'яті важко сказати скільки яких мистецьких творів зникло і якось розділити їх на групи, але я точно знаю, що найбільшої кількості експонатів не дорахувалися у фондосховищі Олеського замку», – сказав Тарас Возняк.

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За словами Тараса Возняка, найбільшої кількості експонатів не дорахувалися у фондосховищі музею «Олеський замок», головна хранителька якого Тетяна Сабодаш нещодавно звернулась із листом до президента Петра Порошенка, в якому заявила, що Тарас Возняк її безпідставно звинувачує у зникненні монет та у підміні музейних експонатів.

У свою чергу Тарас Возняк звернувся із заявою до поліції. «Для мене як директора галереї ця інвентаризація і її результати важливі не стільки щоб когось карати – це робота правоохоронців. Мені вся ця історія проказала реальну картину того, що робиться в галереї та що варто змінити, щоб таких ситуацій більш не було. Наразі ми лише кількісно оцінили, чого бракує. Далі ми будемо працювати над виявленням підмін автентичних експонатів копіями. Тобто ми ще маємо виявити, чи серед предметів, які є в наявності, нема фальшивок», – додав Тарас Возняк.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що з фондів Львівської галереї мистецтв зникли близько сотні стародруків. Після підрахунку з'ясувалося, що викрадено понад 220 стародруків, серед яких і один з двох примірників «Апостола» Івана Федоровича, датований 1574 роком. Тоді поліція порушила кримінальне провадження за ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), в межах якого у серпні правоохоронці провели обшук у помешканні екс-директорки ЛГМ Лариси Возницької.

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Водночас нинішній директор галереї, як і обіцяв, продовжив детальну інвентаризацію усіх музейних фондів галереї.