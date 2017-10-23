У передмісті Києва на дах приватного будинку впало колесо від вертольота

У селі Софіївська Борщагівка на Київщині на ґанок приватного будинку впала конструкція з гелікоптера, який пролітав над будівлею. Про це повідомляє ТСН.Ранок.

Спочатку конструкція впала на дах одного з будинків, а потім зрикошетила та відлетіла на сусідній двір, де до цього гралися діти.

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За словами місцевих жителів, літаки та вертольоти для них - не рідкість. За кілька кілометрів розташований аеродром "Чайка" , також жителі нарікають на "засекречені склади" поруч. Охорона цих складів запевняє, що на території гелікоптерів немає.

Зазначається, що ТСН звернулася до експертів за поясненнями. На будинки впало колесо для транспортування вертольотів землею. Наймовірніше за все пілот, забув його відчепити.