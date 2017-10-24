Літаючі стільці і "газова атака": з’явилося відео зіткнення націоналістів і силовиків у суді

03:23, 24 жовтня 2017
Інциденти
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За словами націоналістів в залі суду, кілька людей отруїлися газом, який розпорошили співробітники поліцейського спецназу.

Націоналісти забарикадувались у суді / фото Цензор.Нет

В мережі з’явилося відео зіткнення прихильників лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського із силовиками у приміщенні Святошинського райсуду.

На відео, яке оприлюднила громадський діяч Тетяна Близнюк на своїй сторінці у Facebook, видно, як націоналісти заважають поліцейським потрапити до суду, жбурляючи у них підручні предмети. У відповідь силовики застосували газ. Врешті-решт останні відступили.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Лідер добровольчого руху ОУН Микола Коханівський разом із прихильниками наразі перебуває у приміщенні Святошинського районного суду Києва, де вони забарикадувався в очікуванні повторного штурму з боку силовиків.

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Біля будівлі суду знаходиться кілька екіпажів патрульної поліції і "швидкої". За словами націоналістів в залі суду, кілька людей отруїлися газом, який розпорошили співробітники поліцейського спецназу.

До суду прибули нардепи Ігор Мосійчук, Ігор Луценко та інші політики.

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Теги: #суд над Коханівським відео#зіткнення у Святошинському суді